اخبار السيول والفيضانات في السودان

أعلنت الأمم المتحدة ،الجمعة الماضية، عن مصرع 54 شخصا جراء السيول والأمطار في السودان ، وأفادت المنظمة الأممية بأن "أكثر من 37 ألف منزل تدمر أو تضرر" بفعل الفيضانات.

كما ووصل عدد الضحايا امس الاحد، 62 شخصا ، كما بدأت السيول والامطار منذ يوليو الماضي وأضرت بنحو 200 شخص في 15 ولاية بما فيها الخرطوم بحسب حصيلة أعلنتها وكالة السودان للأنباء التي أفادت بإصابة 98 آخرين.

ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبد الجبار قوله إن "المشكلة الأكبر هي فيضان النيل". وقال عبد الجبار "لدينا القدرات والإمكانيات ولم نصل إلى إعلان الكارثة على المستوى العالمي".

وأضافت أن "الجهات الإنسانية قلقة من الاحتمالية الكبيرة لحدوث مزيد من السيول"، مؤكدة أن معظم الوفيات التي سجلت كانت بسبب انهيار أسقف المنازل والصدمات الكهربائية، ومضيفة أن من المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر.

وتخلّف الفيضانات تأثيرات إنسانية دائمة على المناطق وتؤدي إلى انقطاع الطرق وتلحق الأضرار بنقاط التزود بالمياه، وتسفر عن خسارة الماشية فضلا عن انتشار الحشرات بسبب المياه.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الحاجة إلى 150 مليون دولار إضافي من المانحين لمواجهة الفيضانات، إضافة إلى 1,1 مليار دولار لمساعدة الأوضاع الإنسانية في السودان.