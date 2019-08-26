وفاة الفنان البحريني محمد عواد بعد تعرض للمرض

توفي يوم الأحد 26 أغسطس 2019، الفنان البحريني محمد عواد، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث كان قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية عقب تعرضه لكسر في الحوض، ونقل على إثر ذلك إلى العناية المركزة، حتى خرج بالأمس.

وصدم خبر الوفاة عدد من المقربين من الفنان الراحل وزملائه، الذين ودعوه بكلمات مؤثرة، وكان من بينهم الفنانة شيماء سبت، التي كتبت عبر حسابها على انستجرام: "بعد معاناة دامت سنوات طوال فقدنا اليوم عمود من اعمدة الفن والثقافة والدراما والمسرح البحريني.. وداعًا أستاذي الكبير محمد عواد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بالعزاء لأسرة الأستاذ محمد وكل فنانين البحرين والخليج.. الله يرحمه ويغفر له ويصبر قلب أهله ويرحم كل موتى المسلمين والمؤمنين".

المؤلف المسرحي الشاب محمد العلاوي، كتب عبر تويتر: "قبل يومين خرج من العملية وتمت العملية بنجاح ودخل العناية القصوى وبالأمس خرج من العناية ودخل الجناح واليوم الله يرحمك يا أستاذي العزيز".

وتولى محمد عواد إدارة الفرقة المسرحية الوطنية بوزارة الإعلام في العام 1981، وعين مراقبًا لقسم الفيديو والسينما بوزارة الإعلام حتى تقاعده في العام 1996، واشتهر بشخصية أبوهلال في مسلسل "سوالف أم هلال"، كما شارك في عدة أعمال فنية من أشهرها مسلسل "عجايب غرايب" و"بحر الحكايات".

درس عوّاد المسرح في بريطانيا، وتخرج في أكاديمية لندن للموسيقى والفنون الدرامية. وبعد عودته للعمل في مملكة البحرين التحق بنادي الفجر الثقافي والرياضي، وأسرة هواة الفن، ليؤسس بعد ذلك فرقة مسرحية خاصة به، وهو أيضاً من مؤسسي فرقة المسرح البحريني، «مسرح أوال» حالياً. كما تولّى إدارة الفرقة المسرحية الوطنية في وزارة الإعلام في عام 1981، وعُيّن مراقباً لقسم الفيديو والسينما في الوزارة ذاتها، حتى تقاعده في عام 1996.