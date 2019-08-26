أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ18 في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير، أن أسيرين من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة يدخلان عامهما الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسيرين الجريح جمال عبد السلام أبو الهيجا من مخيم جنين واسلام صالح جرار من جنين، دخلا عامهما الـ18، وهما يقضيان حكما بالسجن مدى الحياة.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أوضاع صحية صعبة جداً نتيجة انتهاكات إدارة السجون لحقوق الاسرى والتي كفلتها كافة المواثيق الدولية والإنسانية والدينية من توفير كل ما يلزم للأسرى لحمايتهم وكرامتهم.