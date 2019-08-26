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عناوين الصحف المصرية اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 13:57 - 26 اغسطس 2019
عناوين الصحف المصرية اليوم عناوين الصحف المصرية اليوم
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أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019، ومن أهمها:

موريتانيا

  • تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشاريع البترول.. “مدبولي”: البترول من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية
  • تعديات الأراضي تتجاوز 44 ألف حالة.. إزالة 31 ألف تعدٍّ على أراضي الدولة في الدقهلية
  • مجهزة لبدء الإنتاج فورًا.. المجمعات الصناعية الجديدة.. مواصفات عالمية في 12 محافظة مصرية
  • سمير عثمان يقترب من الاستمرار رئيسًا للحكام.. الجبلاية تعرض على الأندية تحمل 500 ألف دولار لتطبيق تقنية “الفيديو”
  • مبادرة الرئيس للكشف عن ضعاف السمع تنطلق أول سبتمبر في الوحدات الصحية والمراكز الطبية
  • 50 ألف طالب “ثانوية عامة” في المرحلة الثالثة يسجلون في “التنسيق”
  • إغلاق 21 محلًا مخالفًا لشروط التراخيص في القاهرة الجديدة
  • “التموين” تبدأ فحص تظلمات المستبعدين في رابع مراحل تنقية البطاقات
  • خطة شاملة لتحديث مترو الأنفاق بـ 29 مليار جنيه
  • اعتقال 29 شخصًا في هونغ كونغ عقب اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن
  • مد المرحلة الأولى لمبادرة الكشف عن أورام الثدي في 9 محافظات حتى آخر سبتمبر
  • وحدات بمساحة 115 مترًا ضمن مشروع سكن مصر في 5 مدن جديدة

الأهرام

  • الرئيس في كلمته في قمة “مجموعة السبع” في فرنسا: تضافر الجهود الدولية والقضاء على الميليشيات المسلحة ضرورة لحل الأزمة الليبية
  • انطلاق “أهلًا بالمدارس” الأحد المقبل
  • وزير الخارجية الياباني لـ”الأهرام”: نتعاون مع مصر لتحقيق السلام والاستقرار في القارة الأفريقية
  • 400 مليون جنيه من البنوك لتطوير العشوائيات
  • البرازيل تواجه حرائق الأمازون بـ44 ألف جندي
  • مصر تتصدر “الألعاب الإفريقية” بـ76 ميدالية
  • هجمات إسرائيلية متزامنة على دمشق وبيروت

المصري اليوم

  • “السيسي”: شعوب أفريقيا تطمح لتحقيق السلام والتنمية والشراكة العادلة
  • قنا والبحيرة تودعان “شهيدي سيناء”
  • مصادر: تعديلات على “الضريبة العقارية”
  • إسرائيل تصعد اعتداءاتها في سوريا ولبنان.. وبيروت تشكو لمجلس الأمن
  • “التضامن” تعلن تخرج أول دفعة من مشروع “رفيق المسن”
  • حرائق الأمازون تتسع وتلتهم 1500 هكتار.. وطبقة الدخان امتدت 3.2 مليون كيلو متر
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