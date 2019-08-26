عناوين الصحف المصرية اليوم

أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019، ومن أهمها:
موريتانيا
- تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشاريع البترول.. “مدبولي”: البترول من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية
- تعديات الأراضي تتجاوز 44 ألف حالة.. إزالة 31 ألف تعدٍّ على أراضي الدولة في الدقهلية
- مجهزة لبدء الإنتاج فورًا.. المجمعات الصناعية الجديدة.. مواصفات عالمية في 12 محافظة مصرية
- سمير عثمان يقترب من الاستمرار رئيسًا للحكام.. الجبلاية تعرض على الأندية تحمل 500 ألف دولار لتطبيق تقنية “الفيديو”
- مبادرة الرئيس للكشف عن ضعاف السمع تنطلق أول سبتمبر في الوحدات الصحية والمراكز الطبية
- 50 ألف طالب “ثانوية عامة” في المرحلة الثالثة يسجلون في “التنسيق”
- إغلاق 21 محلًا مخالفًا لشروط التراخيص في القاهرة الجديدة
- “التموين” تبدأ فحص تظلمات المستبعدين في رابع مراحل تنقية البطاقات
- خطة شاملة لتحديث مترو الأنفاق بـ 29 مليار جنيه
- اعتقال 29 شخصًا في هونغ كونغ عقب اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن
- مد المرحلة الأولى لمبادرة الكشف عن أورام الثدي في 9 محافظات حتى آخر سبتمبر
- وحدات بمساحة 115 مترًا ضمن مشروع سكن مصر في 5 مدن جديدة
الأهرام
- الرئيس في كلمته في قمة “مجموعة السبع” في فرنسا: تضافر الجهود الدولية والقضاء على الميليشيات المسلحة ضرورة لحل الأزمة الليبية
- انطلاق “أهلًا بالمدارس” الأحد المقبل
- وزير الخارجية الياباني لـ”الأهرام”: نتعاون مع مصر لتحقيق السلام والاستقرار في القارة الأفريقية
- 400 مليون جنيه من البنوك لتطوير العشوائيات
- البرازيل تواجه حرائق الأمازون بـ44 ألف جندي
- مصر تتصدر “الألعاب الإفريقية” بـ76 ميدالية
- هجمات إسرائيلية متزامنة على دمشق وبيروت
المصري اليوم
- “السيسي”: شعوب أفريقيا تطمح لتحقيق السلام والتنمية والشراكة العادلة
- قنا والبحيرة تودعان “شهيدي سيناء”
- مصادر: تعديلات على “الضريبة العقارية”
- إسرائيل تصعد اعتداءاتها في سوريا ولبنان.. وبيروت تشكو لمجلس الأمن
- “التضامن” تعلن تخرج أول دفعة من مشروع “رفيق المسن”
- حرائق الأمازون تتسع وتلتهم 1500 هكتار.. وطبقة الدخان امتدت 3.2 مليون كيلو متر