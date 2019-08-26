عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم

إليك أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح هذا اليوم الاثنين 26 اغسطس 2019م، وأهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والأحداث والكتابات المنشورة.
عناوين سياسية:
- شاهد بالفيديو ..حمدوك في أول لقاء تلفزيوني يتحدث بصراحة عن تفاصيل هامة متعلقة بسياسة واقتصاد السودان والدولار وامريكا
- اجتماع لـ “السيادي” ورئيس الوزراء بوكلاء الوزارات يُناقش موقف الوقود والدقيق
- بيان مجلس السيادة حول أحداث بورتسودان (فيديو)
- مجلس السيادة: الصراع القبلي ببورتسودان استخدمت فيه أسلحة نارية لأول مرة
- المجلس السيادي يتخذ قرارات أمنية لاحتواء التوتر القبلي في بورتسودان
- مجلس السيادة يتهم جهات خارجية بتأجيج الصراع في شرق السودان
- أحمد الضي بشارة يفجر المفاجآت ويكشف عن عرض من قوش
- “حمدوك” يطمئن على موقف البلاد من الوقود والدواء
- مناوي يقيم عرضا عسكريا ويقول إن ثورة ديسمبر تعرضت لقرصنة
- المجلس السيادي يُقيل الوالي ومدير المخابرات بولاية البحر الأحمر
- قرار بإقالة والي البحر الأحمر ومدير الجهاز في الولاية واعتقال مثيري الشغب
- منبر السلام العادل يُرحب بـ”حمدوك” ويتهم المجلس وقوى التغيير بالنكوص عن الشريعة
- كان مدهشاً أن ينخرط جنود هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن في احتجاج.. وللمفارقة كانت فلول الحزب البائد تعيد ذات مشهد الاحتجاجات في تضامنها مع رئيسها المخلوع وهو يخضع للمحاكمة.. فما الذي تغير؟ “متظاهرون جدد”
- مرحلة التحول الديمقراطي تستوجب الهدوء وسياسة “النفس” الطويل والرقابة بصمت لفتح الأبواب لتنفيذ مناهج العدالة الانتقالية وإنجاز عقد اجتماعي جديد “واقع مختلف”
- رفض مقعداً فخماً مخصصاً له وجلس مع الحضور.. “التعايشي” عضو السيادي في بُري: ولى زمن “البمبان والكجر والأمنجية”.. ولن أسكت وأرضى بسلام ديكوري..!! “وسط الناس”
- الاتهام يكشف عن مستندات الأموال التي وجدت مع الرئيس المخلوع في بيت الضيافة والدفاع يطالب بإطلاق سراح عمر البشير بالضمانة العادية.. “تفاصيل جلسة ثالثة”
- هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع تطالب بإطلاق سراحه
- أكثر من مائتي مرشح من قوى الحرية والتغيير لمجلس الوزراء
- المجلس العسكري والثوار .. خندق المصير الواحد
- الحكومة بالأربعاء .. وحمدوك يكشف عن خطة لمحاربة الفساد
- الأمة يستغني عن (الانتقالية) ويكتفي بـ(التشريعي)
- رئيس هيئة الدفاع عن البشير أحمد إبراهيم الطاهر
- جهاز المخابرات يمنح خيارات لمنسوبي هيئة العمليات لتحديد مصيرهم
- جريدة لندنية : التمزق يطوي مرحلة عاصفة من نشاط الإسلاميين في السودان
- حمدوك: أولوياتي إيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية
- ليبيا: أمن السودان مهم لكامل دول المنطقة
- المجلس السيادي يؤكد التزامه بتنفيذ مطلوبات الفترة الانتقالية
- الاﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻳﻜﺘﻔﻲ باﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
- المبعوث الامريكي السابق : ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ قائمة الارهاب
- ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر: ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ
- المجلس السيادي : وضعنا يدنا على أموال ضخمة سيعلن عنها قريبا
- محمد جميل أحمد يكتب: أطفئوا نيران الفتنة في بورتسودان
- البشير داخل (السكسبندا).. كيف أمضى (ساعة ونص) في القفص؟!
- جبريل ابراهيم: قوى التغيير اقتسمت كعكة السلطة فيما بينها.. ورفعت شعار الكفاءة لتعمية الآخرين
- خبير قانوني يتحدث عن جرائم المخلوع البشير
- الجبهة الثورية تشيد بتصريحات الدقير وتبدي استعدادها للتفاوض مع حكومة حمدوك
- بعد تأجيل محاكمته الحرية والتغيير تتوعد البشير:المهم (جاي بعدين)
- شمائل النور تكتب: رسائل حمدوك.!
- الجريدة: مرشح ”قحت” لرئاسة القضاء يكشف تفاصيل انسحابه
- حوار مثير مع عضو السيادي البروفسور صديق تاور ..لا ضمانات في قضية فض الاعتصام ..العسكري السابق وضع يده على أوكار السلاح والأموال المنهوبة
- الانتباهة تكشف اسم أقوى المرشحين لمجلس الاعلام
- الثراء الحرام تحصر ممتلكات أعضاء (السيادي)
- الصيحة: هيئة الدفاع: مقر إقامة البشير بسجن كوبر لا يليق به
- أحمد إبراهيم الطاهر: البشير رفض استلام الصك الإماراتي الدولاري
عناوين اقتصادية:
- حمدوك: السودان بحاجة لمساعدات خارجية تقدر ب8 مليارات دولار
- دولار الكرامة “مبادرة إسفيرية” تهدف لدعم الاقتصاد السوداني
- محلل سياسي: حمدوك يسعي للخروج بالسودان من نفق الأزمة الاقتصادية
- “غرفة المستوردين” تُحمّل “الآلية” مسؤولية دمار الاقتصاد
- إستمرار وصول أسطول البصات الجديدة لميناء بورتسودان
- غرفة المستوردين تشن هجوماً على السياسات الاقتصادية للنظام البائد
- المستهلك تطالب بحماية المواطنين من الغش
- حمدوك: يجب وقف تصدير المواد الخام للخارج
- شح السيولة يعطل عمليات “الكديب” بالنيل الأزرق
- غرفة المستوردين تتهم صناع السوق بتدمير الاقتصاد
- خبير اقتصادي يحذر من المحاصصة والمحسوبية في الحكومة الجديدة
- حمدوك: السودان يحتاج لمساعدات بـ8 مليارات دولار
- إصلاح الاقتصاد.. تركة مثقلة في انتظار حكومة حمدوك
- حمدوك: السودان يحتاج 8 مليارات دولار لإعادة بناء الاقتصاد
- الانتباهة: انتشار غير مسبوق لـ”سريحة” العملة بالعاصمة
- انتشار غير مسبوق لتجار العملة بالعاصمة
عناوين قضايا وأحداث:
- قوى التغيير تدعو لإعلان السودان منطقة كوارث
- مكافحة 200 هكتار من جراد ساري الليل بالجزيرة
- ستون قتيلاً وأكثر من مائة إصابة وتضرر “32” ألف أسرة بانهيار منازلهم جراء الفيضانات والسيول وفقاً لوزارة الصحة الاتحادية.. بينما تباشر لجان الأحياء عملها لمحاصرة تمرد النيل “سيول وفيضان”
- توقعات بارتفاع مناسيب النيل في معظم الأحباس العليا
- الجلسة الثالثة محاكمة البشير .. تفاصيل مثيرة
- هيئة الدفاع تطالب بالإفراج عن البشير
- القبض على أخطر معتادي جرائم الاحتيال
- شكوى دولية بشأن قضية المعتقلين بكوبر
- مقتل إمام مسجد في تجدد أحداث بورتسودان
- الشرطة تؤكد مقتل 16 شخصاً في أحداث بورتسودان
- إجلاء سكان قرى غمرها الفيضان شمال الخرطوم
- توقيف (4) أشخاص انتحلوا صفة ضباط بالدعم السريع
- مصرع (7) أشخاص بـ”النيل الأبيض” وإعلان محليتي أم رمتة والسلام منطقتي كوارث
- استمرار اشتباكات بورتسودان وحرق مسجد ومقتل إمامه
- محاكمة البشير.. تفاصيل الجلسة الثالثة
- ضبط عصابة تخصصت في السرقات الليلية بالثورات أم درمان
- شرطة الخرطوم تلقى القبض على اخطر معتادي جرائم الاحتيال والصكوك المرتدة متلبسا بالاحتيال