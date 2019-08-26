تجميد العام الدراسي في السودان

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، عدم وجود أي اتجاه لتجميد العام الدراسي، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم د. الطاهر حسن الطاهر خلال تصريح صحفي، أنه لا يوجد ما يستدعي التجميد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الأيام التي تعطلت فيها الدراسة خلال العام يمكن تعويضها والانتهاء من العام الدراسي كما خُطط له.

وفيما يتعلق بموعد استئناف الدراسة قال الطاهر: "المجلس العسكري عندما قرر إيقاف الدراسة لم يحدد موعداً لاستئنافها"، ولم يتم إبلاغنا بأي موعد للاستئناف حتى الآن وكل ما يُروج له من معلومات غير صحيحة.

وتتخوف الأسر السودانية، من انهيار المدارس، وإمكانية أن يسفر ذلك عن سقوط قتلى بين الطلبة، كما حصل في السنوات الماضية، مما اضطر السلطات حينها إلى تعليق الدراسة.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقد اجتماعًا مع وزارة التربية والتعليم بحث إمكانية استئناف الدراسة من عدمها، موضحاً ”في حال استئناف المدارس مطلع أيلول/سبتمبر المقبل يمكن معالجة أوضاع العام الدراسي، لكنه في حال تأخر استئناف الدراسة لا مفر من تجميد العام الدراسي“.