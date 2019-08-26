سعر الذهب في السعودية اليوم بالمصنعية

تشهد أسعار الذهب في مصر ، اليوم الاثنين، حاله من الصعود التدريجي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في البيع والشراء 706 جنيه، أما عيار 18 فقد بلغ 605 جنيه، الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل سعر المصنعية المقدرة بنسبة 10% من سعر الجرام.

سعر الذهب اليوم الإثنين 26-8-2019:

العيار السعر بدون المصنعية السعر بالدولار عيار 24 807 جنيه 47.46$ عيار 21 706 جنيه 41.50$ عيار 18 605 جنيه 35.60$ سعر الجنيه الذهب 5734 جنيه 337.16$ سعر أوقية الذهب __________ 1529 $ سعر كيلو الذهب 806.650 جنيه ____ سعر الدولار 16.63 1$

كما و تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من الاضطراب، بسبب عدم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع معه سعر المعدن الأصفر، ويشغل سعر الذهب الكثير من عامة الناس كالمستثمرين الذين يدخرون أموالهم في سبائك الذهب وأصحاب محلات الصاغة والشباب المقبل على الزواج