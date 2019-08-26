توقعات محللين الذهب 2019 خلال العام الجديد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، وذلك اليوم الاثنين، مع تضرر الأسهم العالمية من جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

كما وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 1541.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ إبريل/ نيسان 2013 عند 1554.56 دولاراً للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9 في المائة إلى 1551.80 دولاراً للأوقية.

توقعت مجموعة "يو بي أس غروب آي جي" أن ترتفع أسعار المعدن النفيس إلى 1600 دولار في غضون ثلاثة أشهر.

وقال جيوفاني ستونوفو ووين جوردون المحللان في وحدة إدارة الثروات في تقرير نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الاثنين إن "الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تصاعدت إلى مستوى جديد. وفي الأثناء أظهر الذهب ميزته كملاذ آمن".

كما انها تترقب أن يكون نطاق التداول لمدة ثلاثة أشهر يراوح بين 1450 دولاراً و 1600 دولار للأوقية، بالإضافة إلى توقعات بالوصول خلال 12 شهراً إلى 1650 دولاراً. وفي السابق، تم تحديد توقعات الأسعار عند 1500 دولار.

وكانت العقود الآجلة قلّصت مكاسبها في حركة مفاجئة الاثنين بعد ارتفاعها في وقت سابق بما يصل إلى 1.8 في المائة ليصل إلى 1565 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013. وكان سبب هذا التحول تعليق ترامب بأن الصين تريد الآن إعادة فتح المحادثات.

وقال المحللون في "يو بي أس" إن ما قد يقوض توقعاتهم، التنازل من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو التراجع من جانب الصين، مما يمهد الطريق لصفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.

ومن الجدير ذكره، ان ترامب اعلن يوم الجمعة فرض رسوم إضافية نسبتها خمسة في المائة على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.

وهبطت أسواق الأسهم تأثرا بذلك، إذ نزلت الأسهم الأميركية يوم الجمعة ثم تبعتها الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2 في المائة في المعاملات الفورية اليوم إلى 17.60 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 860 دولاراً. وزاد البلاديوم 0.7 في المائة ليصل إلى 1470.54 دولاراً للأوقية.