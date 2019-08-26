تردد قناة مكس هوليود Mix Hollywood 2019

تعد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديدة ، من القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية ، ولكن لم يتحدد حتى الآن هل ستقوم بعرض الأفلام الأجنبية بكافة أنواعها أم أنها ستتخصص في نوع معين كأفلام الرعب مثلاً.

من الملاحظ أنه هناك إقبال شديد للبحث عن تردد قناة مكس هوليود على محركات البحث، بالرغم من كثرة قنوات الأفلام الأجنبي الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، إلا أن بعض المشاهدين يكونوا حريصين على زيادة عدد تلك القنوات حتى يستطيعوا مشاهدة جميع الأفلام التي يحبوها على مختلف القنوات.

كما وأُعلنت القناة انها ستتخصص لعرض الأفلام الأجنبية فقط، وغالبًا ستعرض جميع الأفلام الأجنبية بدون تخصص معين وهذا الواضح من اسمها، قناة ميكس هوليود Mix Hollywood تعمل بتقنية Sd العادية حتى يستطيع المشاهدين استقبالها بسهولة من جميع أنواع أجهزة الاستقبال، وهي تتبع قنوات الحزمة العامة المفتوحة المجانية، فهي ستقوم بعرض الأفلام الأجنبية طوال أربع وعشرين ساعة بدون توقف، وبدون تشفير.

اما عن تردد ميكس هوليود Mix Hollywood 2019 فهي كالتالي: