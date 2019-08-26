اثر غيبوبة مفاجئة.. وفاة طالبة في إحدى مدارس غزة

توفيت اليوم الاثنين، الطالبة نغم منير محمد الديب ( 14 عاما)، من مدرسة العباس للبنات شرق غزة.

وأكد معتصم الميناوي مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في تصريحات له ، أن الطالبة خلال توجهها للمدرسة وقعت مغشياً عليها اثر غيبوبة مفاجئة.

وأضاف: لم تكن الطالبة تعاني من أي أمراض وكانت تذهب للمدرسة لتوديع زميلاتها الطالبات لتنتقل الى مدرسة أخرى، سقطت مغشيا عليها من على سلم المدرسة وهي بصحبة والدتها.

من جهته، قدمت وزارة التربية والتعليم خالص التعزية والمواساة لعائلة الديب الكريمة بوفاة الطالبة نغم الديب، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.