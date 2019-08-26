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الشعبية: اعتقال الاحتلال لكوادرنا لن يحبط عزائمنا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:11 - 26 اغسطس 2019
الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية
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قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إن شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة ضد كوادرها خاصة في رام الله، لن تحبط عزائمهم أو تؤثر على حضورهم الميداني المقاوم.

وأضافت الجبهة في بيان لها "إن الاحتلال لطالما مارس بكل الأشكال الإجرامية حرباً شرسة ممنهجة ضد الجبهة الشعبية وقياداتها وكادراتها سواء بالاغتيال أو الاعتقال أو الإبعاد ولكنه لم يستطع أن يطفئ جذوة المقاومة، أو الاستسلام لهذا الواقع، أو المساومة على الثوابت والمبادئ الجبهاوية".

وتابعت "تعاهد الجبهة جماهير شعبنا بأن تبقى بوصلتها واضحة باتجاه التمسك بالثوابت وبخيار المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس".

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