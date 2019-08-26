تردد قناة سوريا دراما الجديد 2019

تعد قناة سوريا دراما، من احدى القنوات السورية على القمر الصناعي نايلسات تابعة للتلفزيون العربي السوري، والتي تهتم بعرض الأعمال السورية الدرامية.

كما ان البث التجريبي لها انطلق في الأول من يناير 2009، وكان الهدف الأساسي من اطلاق قناة سوريا دراما هو دعم الدراما السورية، خاصة بعد ما حققته من نجاح في العالم العربي، حيث عملت على تسليط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع السوري، ونقلها للمواطن السوري والعربي في صورة دراما اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية.

لم تقتصر قناة سوريا دراما على عرض المسلسلات الدرامية، بل تطرقت إلى عرض الحفلات الخاصة بالمطربين السوريين، سواء التي أقيمت في سوريا مؤخرا أو الحفلات القديمة، من خلال عرضها لبرنامج أبيض و أسود.

اما عن برامج قناة سوريا دراما فهي كالتالي:

دراما خمسيات عن الهوى والجوى.

برنامج المشهد الفني.

ستديو دراما.

برنامج منمنمات.

برنامج خيال الظل

تردد قناة سوريا دراما