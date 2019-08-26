مستفيدو الشؤون سقطوا تحت سيف خلافات رام الله غزة

أسماء محجوبة وأخرى خصمت للنصف .. مجزرة ارتكبتها وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، اليوم الاثنين، بحق المئات من المواطنين ممن تلقوا مخصصاتهم الاجتماعية بعد عدة أشهر من مماطلة حكومة رام الله من صرف رواتب المستفيدين.

حالة من السخط والغضب ، بشأن حالات المجزرة التي ارتكبتها وزارة التنمية الاجتماعية في مخصصاتهم المتأخرة أصلاً.

التقليصات والحجب ، اعتبره البعض نتيجة طبيعية للخلافات بين رام الله وغزة على خلفية اللجنة الفنية التي اتهمت رام الله الاخيرة بعرقلة عملها في غزة .

" ايهاب محمود" لديه خمسة اطفال، أصابته حالة من الصدمة بعد أن فوجئ أن المبلغ الذي صرف له بالأمس فقط 700 شيقل من اصل 1400 .

وقال: نصف المبلغ هو الذي صرف له بالأمس فقط ، مما يدل على أن ظلم كبير قد وقع عليه وخاصة انه يعيل خمسة من اطفالة ووالديه ، مطالباً حكومة رام الله بإنصافة واعادة الراتب لما كان عليه .

ومن جانبه قال "سعيد .د" الذي رفض اعطاء اسمه كاملاً خشية من انقطاع المخصص بالكامل، "حرام كم الذل الذي يضعنا فيه المسؤولين في الضفة ، وخاصة ان يعاني من العديد من الامراض ولكنة تفاجئ انه قد خصم علية 500 شيقل من ال1500 شيقل.

وتابع " ابنائي الاربعة ينتظروني لشراء الملابس للمدرسة ، ولكن ما حدث ظلم وخاصة اني بحاجة للمبلغ لسداد الديون التي تلاحقني وخاصة ان الرواتب لم تصرف منذ 5 شهور .

الوزارة توضح

ومن جانبها قالت وزارة التنمية الإجتماعية بغزة، إن الوزارة برام الله حجبت مخصصات البرنامج الوطني عن عشرات الحالات في قطاع غزة.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة السلقاوي وجود عديد منالحالات التي تم حجبها من قبل الوزارة برام الله بشكل مباشر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية لحالات أخرى.

وقالت السلقاوي:"إن الكشوفات التي تشتمل على أسماء المنتفعين لم ترسل إلى مديريات التنمية الاجتماعية بغزة، وتم تحويلها إلى البنوك مباشرة، وهي من جانبها قامت بإرسال الرسائل للمنتفعين لاستلام مخصصاتهم المالية .

وأكدت أن الوزارة بغزة لا علاقة لها في عملية الحجب التي تمت، ولا يتوفر لديها أي معلومة على التغيرات التي تمت على الأسماء بسبب عدم توفر كشوفات للمستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة، وإغلاق البرنامج الوطني على غزة منذ ما يقارب 3 شهور من قبل الحكومة في رام الله.

وبدأ صباح اليوم صرف مخصصات الأسر الفقيرة اليوم الاثنين في كافة محافظات الوطن، وتشمل هذه الدفعة 105 آلاف أسرة منها حوالي 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (34%) من المستفيدين.