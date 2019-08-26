تردد قناة زي افلام نايل سات 2019

تعتبر قناة زي افلام، أول قناة عربية للأفلام الهندية المدبلجة والمترجمة إلى العربية، والأكثر شهرة ومشاهدة، حيث تعرض الأفلام البوليوودية المجانية على مدار 24 ساعة يومياً.

تقدم القناة أهم أفلام السينما الهندية الجديدة والكلاسيكية، بالإضافة إلى ألمع نجوم بوليود ومتابعة لأهم أعمالهم وبإمكانك مشاهدة هذا وأكثر من خلال تردد قناة زي افلام على النايل سات والأقمارالصناعية المختلفة.

تحتوى القناة علي مكتبة كبيرة من الأفلام الهندية ، كما وظهرت إمتدداً لقناة زي ألوان التي يتابعها العديد من المشاهدين في الصعيد العربي ، حيث انطلقت القناة في عام 2008 رابطة بين العالم العربي ومدينة بوليود للسينما الهندية.

ومن الجدير ذكره، ان القناة تعرض العديد من الأفلام الحديثة والقديمة وتهتم القناة بعرض أفلام الأكشن والدراما والأفلام الكوميدية من أجل تلبية رغبات كافة المشاهدين في الوطن العربي واليكم التردد الجديد لقناة زي افلام علي موقع لحظات.

تردد قناة زي افلام الجديد على نايل سات: