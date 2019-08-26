تردد قناة مرح الجديد 2019 Mara7 TV

تعد قناة مرح تي في Mara7 TV، قناة كوميدية تقدم البرامج المضحكة والمسرحيات والمسلسلات الكوميدية ، كما اننا ننشر لكم اليوم قناة مرح السورية وهي قناة خاصة للأطفالHD تبث برامجها من دمشق العاصمة , كما وتتنوع برامجها الى برامج تثقيفية وتعليمية للأطفال الى جانب تقديم برامج التسلية.

تعمل إدارة قناة مرح للاطفال على جذب المشاهد من خلال انتقاء المحتوى الجذاب للأطفال لتنمية مداركهم , حتى أصبحت من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي لعام 2019.

من خلال هذا التقرير نتعرف سويا على أخر تحديث لتردد قناة مرح السورية اتش دي HD على نايل سات 2019 وفق القيم الجديدة للتغيير الحادث في ترددها .