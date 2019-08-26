موعد راس السنه الهجريه ٢٠١٩

أعلنت الهيئة الفلكية السعودية بالحساب الفلكي، عن موعد رأس السنة الهجري الأول من شهر محرم أو أول السنة الهجرية هذا العام هو يوم 31 من شهر أغسطس 2019.

كما ويعتبر شهر محرم من أهم الشهور الهجرية، حيث أنه يدخل في نطاق الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال أو المشاحنة بين الناس وبعضها البعض.

وهناك العديد من الدول من تقوم بالاحتفال برأس السنة الهجرية بما يتوافق معها، فهناك دول تقوم بعمل حفلات دينية وتٌنشد فيها الابتهالات والمدح في النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن الجدير ذكره ،ان بداية السنة الهجرية عند المسلمين كانت عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة، وكان ذلك في عام 622 ميلاديّ، فكانت أول سنة للهجرة وبعدها توالت السنوات وحُسبت على أساس رؤية الهلال، وإثبات بداية شهر مُحرم.

وفي السياق نفسه، ان السنة الهجرية تقل عن السنة الميلادية بما يُقارب عشرة أيام، وذلك لأن كل شهر في السنة الهجرية يتراوح من 29 يوماً إلى 30 يوماً، أما السنة الميلادية فيزداد عدد أيام أشهرها، فينحصر عدد أيام كل شهر من 30 يوماً إلى 31 يوماً، إلا شهر شباط فيبلغ 28 يوماً وكل أربع سنوات يُصادف أن تتراوح أيامه 29 يوماً فتُسمى السنة بالكبيسة آنذاك.