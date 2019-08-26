حجز موعد تحديث البيانات في اسطنبول

اعلنت دائرة الهجرة التركية، عن ظهور موقعًا إلكترونيا لحجز مواعيد تحديث البيانات في دائرة هجرة اسطنبول.

كما وصرح الموقع، انه يوفر حجز موعد تحديث البيانات في كل من ولاية اسطنبول، وأنقرة، وأضنا، وإزمير، وكارابوك، وكتاهيا، موضحا ان الموقع ليس جديد.

وخلال رصد لتاريخ إنشاء الموقع أظهر موقع “Web Archive”، أن أول دخول إلى الموقع كان في 28 من آذار 2017.

ومن الجدير ذكره ، ان الموقع مخصص لحملة بطاقة الحماية المؤقتة (كمليك)، وهو متاح باللغتين العربية والتركية، بدعم من مفوضية اللاجئين (UNHCR).

كما وطالب موظفو دائرة الهجرة حجز موعد عن طريق موقع دائرة الهجرة لمتابعة سير معاملاتهم، وذلك بحسب شهادات لمراجعي دائرة هجرة اسطنبول الواقعة في منطقة “kumkapı“، التي تشهد ازدحامًا متواصلًا.

لحجز موعد (اضغط هنا)، ويجب عليك إدخال الرقم الوطني التركي (T.C)، واسم الأب.

في المرحلة التالية يجب إدخال مكان الموعد، ثم اختيار يوم وساعة الموعد.