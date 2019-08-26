ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:32 - 26 اغسطس 2019
تعبيرية تعبيرية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

توفيت سيدة (55 عاماً) من سكان قرية ابو ضعيف شرق مدينة جنين صباح اليوم الاثنين متأثرة بجراحها التي  أصيبت بها جراء طعنها من قبل شقيق زوجها على أثر خلافات عائلية قبل عدة اسابيع، وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن "المواطنة المذكورة تعرضت للإصابة بعدة طعنات في جسدها بتاريخ 30/7/2019 من قبل شقيق زوجها، نقلت على أثرها للعلاج بالمشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لصعوبة وضعها الصحي في حينه، الا أنها فارقت الحياة صباح اليوم.

وأكد أن الشرطة والنيابة العامة شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادثة وقبضت على الشخص الذي قام بطعنها ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولاً.

الأكثر مشاهدة

متعلقات