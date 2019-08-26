رابط حجز موعد مجمع الملك فهد الطبي بالظهران وطريقة التسجيل

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، طريقة حجز موعد في مجمع الملك فهد الطبي العسكري ورابط التسجيل.

اذا كنت ترغب في حجز موعد في مجمع الملك فهد الطبي العسكري عليك ان تقوم بعدة خطوات متتالية وسوف يكون بمقدورك بعدها ان تحجز بمجمع الملك فهد الطبي العسكري ، فهي كالتالي:

اولا: يجب الدخول على الموقع الرسمي لمستشفى الملك فهد وهذا من خلال الضغط على رابط مستشفى الملك فهد العسكري التالي اضغط هنا.

كل ما هنالك الان انه يجب عليك الدخول عبر بوابة المريض والتي من خلالها سوف تتضح لك صفحة التسجيل والتي يتوافر بها عدد من الحقول المطلوب منك ادخال كافة البياناتا الخاصة بك بها .

لو كان لك حساب بالمستشفى قبل ذلك ، فكل ما عليك هو ادخال الاسم والباسورد الخاصين بك ، وهذا الامر ضروري من اجل اتمام عملية الحجز بمستشفى الملك فهد العسكري .

اما اذا لم يكن لديك حساب ومفعل على موقع مستشفى الملك فهد العسكري ، فانت الان مطالب بانشاء حساب جديد والامر يسير ، كل ما هنالك هو أن تضغط على إنشاء حساب جديد او من الممكن الدخول مباشرة عليه من خلال الرابط التالي اضغط هنا ، والذي سوف يتطلب الامر منك استكمال ملئ البيانات الخاصة بنموذج التسجيل من أجل تمام عمل حساب لك ، بالتالي سوف يتوفر لك اسم مستخدم وايضا باس ورد او كلمة سر يمكن من خلالها ان يكون لك حساب عبر مستشفى الملك فهد العسكري الان .

بعد امتلاكك الان على حساب رسمي بالمستشفى يمكنك من خلال حجز موعد بالمستشفى ان تقوم بحجز الموعد بشكل سهل ويسير

اما اذا كنت تريد ان تقوم بالاتصال المباشر بالمستشفى وتحويلك على قسم الحجوزات فمن الممكن ان تتواصل من خلال رقم الهاتف التالي

الاتصال على 966122328888+

رابط حجز موعد مجمع الملك فهد الطبي بالظهران