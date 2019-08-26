اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين فى الاسواق المصرية

تشهد أسعار منتجات الحديد، بداية من الشهر الحالي استقرار نسبي، وذلك بعد قرار مصانع الحديد المصرية بتخفيض سعر طن الحديد بنسب تقارب 300 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبذلك صرح عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني، أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، وذلك بعد ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار بعض الشائعات ومنها فرض رسوم جديدة على الواردات المصرية.

أما بالنسبة لمتوسط أسعار الحديد اليوم فهي كالتالي:

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

كما وتشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حقق خلالها سعر الأسمنت ارتفاع ملاحظ، تجاوز خلاله سعر الطن الألف جنيه مصري.

أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي: