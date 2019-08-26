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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين فى الاسواق المصرية

  • فلسطين اليوم
  • 12:02 - 26 اغسطس 2019
اسعار الحديد والاسمنت اسعار الحديد والاسمنت
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تشهد أسعار منتجات الحديد، بداية من الشهر الحالي استقرار نسبي، وذلك بعد قرار مصانع الحديد المصرية بتخفيض سعر طن الحديد بنسب تقارب 300 جنيه تسليم أرض المصنع.

وبذلك صرح عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني، أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، وذلك بعد ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار بعض الشائعات ومنها فرض رسوم جديدة على الواردات المصرية.

أما بالنسبة لمتوسط أسعار الحديد اليوم فهي كالتالي:

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

 

كما وتشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حقق خلالها سعر الأسمنت ارتفاع ملاحظ، تجاوز خلاله سعر الطن الألف جنيه مصري.

 أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي:

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
الشركة العربية للأسمنت المسلح 823 823 820
الشركة العربية للأسمنت النصر 800 800 800
أسمنت أسيوط المهندس 808 808 808
صناعات مواد البناء التعمير 808 808 808
أسمنت أسك المنيا أسيك 818 818 818
أسمنت أسيك المنيا حورس 805 805 805
أسمنت النهضة الصخرة 800 798 798
أسمنت وادي النيل المصري 808 808 808
أسمنت وادي النيل وادي النيل 808 805 805
لافارج للأسمنت المخصوص 803 798 798
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 800 798 798
أسمنت العريش العسكري 808 805 805
أسمنت سيناء سيناء 800 798 798
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 805 805 805
السويس للأسمنت السويس 808 808 805
أسمنت بورتلاند طرة طرة 818 818 818
أسمنت حلوان حلوان 833 833 815
أسمنت شورى شورى 800 798 798
مصر بني سويف مصر بني سويف 825 818 818
أسمنت السويدي السويدي 825 825 820
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 800 800
مصر للأسمنت قنا المسلة 800 798 798
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 808 805
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