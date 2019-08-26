يعتبر نظام فارس بالمملكة العربية السعودية، من الانظمة الذي يعمل في مجال التربية والتعليم “المدرسين والمدرسات” والإداريين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر من احد الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية للعاملين بوزارة التعليم.

كما وأعلنت إدارة شؤون المعلمين في وزارة التعليم بالسعودية، عن إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس للعام الجديد 2019، مشيرة إلى أن العلاوة السنوية لن تظهر في كشف الراتب إلا بعد صرف الرواتب.

يذكر أن العلاوة السنوية بحسب مستويات التعليم هي 510 ريال علاوة المستوى الرابع والخامس، و595 ريال علاوة المستوى السادس.

ويوفر نظام فارس للمعلمين عدة خدمات إلكترونية، منها: كشف الراتب، طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد اجازة، طلب البدلات، طلب تمديد اجازة، طلب قطع اجازة، طلب تعديل مدة اجازة، طلب تمديد مدة اجازة، طلب تقاعد.

ويعرض النظام البيانات الأساسية للمعلم أو الإداري، وبيان السجل التاريخي له، وبيان خارج الدوام وبيان الانتدابات، وبيان الطلبات المعلقة، وطلب بدل لموظف، وإبلاغ غياب موظف.

هناك عدد من الخطوات من الضروري اتباعها للحصول على الرقم الوظيفي للمعلم عبر نظام فارس مثل ما يلي :

رابط نظام فارس الجديد فى السعودية 1440

الولوج مباشرة إلى نظام فارس باسم المستخدم وكلمة السر.

ثم الولوج إلى الخدمة الذاتية الخاصة بالموظف.

يتم بعد ذلك اختيار الاستعلامات.

اختيار السجل التاريخي للمعلم أو الإداري.

ضغط كلمة إظهار يلي إتباع تلك الخطوات ظهور الرقم الوظيفي على اليسار.