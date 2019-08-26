تردد قناة Sport TV 1 سبورت تي في الاولى والثانية 2019

تعتبر قنوات سبورت تي في، من أحدث القنوات البرتغالية، والأكثر شهرة بين الجماهير في بلدان العالم، كما وتقوم بعرض العديد من المباريات الأوروبية المهمة وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، وهي تعتبر واحدة من أشهر القنوات العالمية.

تقوم القناة بإذاعة العديد من المباريات الكبيرة كما وقامت بعرض مباريات كأس العالم السابقة، وعقب انتهائه قامت بعرض مجموعة أخرى من المباريات لمحبي كرة القدم العالمية.

وتنقل القنوات العديد من البطولات الكروية سواء الأوروبية أو اللاتينية، وأيضاً تنقل مباريات الدوري الإنجليزي وخاصة مباريات ليفربول.

كما تقوم قنوات Sport TV 1 و Sport TV 2 البرتغالية بإذاعة مباريات كأس ملك إسبانيا، وكأس البرتغال ومباريات الدوري البرتغالي والدوري الإسباني والعديد من المباريات العالمية.

يشار إلى أن قنوات سبورت تي في، واحدة من أشهر القنوات الرياضية المشفرة التي تقوم بإذاعة كبرى المباريات.

وبامكانك الآن الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي ومباريات الدوري الإسباني من خلال القناة الأولى أو القناة الثانية وذلك بدفع اشتراك شهري.

تردد قناة Sport TV 1 على القمر الصناعي هيسباسات 2019:

القمر الصناعي التردد الاتجاه المداري الترميز والاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Hispasat 1B/1C/1D 12207 30 غرب 27500 أفقي 3/4 Hispasat 1B/1C/1D 12246 30 غرب 27500 أفقي 3/4

تردد قناة Sport TV 2 الرياضية 2019: