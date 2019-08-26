موعد مباراة العربي الكويتي والاتحاد السكندري بالبطولة العربية اليوم الاثنين والتشكيل المتوقع

يستعد كل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى و الفريق العربي الكويتي ،اليوم الاثنين، لاقامة مباراة تجمعهم على ملعب استاد صباح السالم، وذلك ضمن منافسات لقاء الذهاب بدور الـ٣٢ من عمر منافسات مسابقة كأس محمد السادس للأبطال لكرة القدم ٢٠١٩.

كما وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية وفلسطين، كما وسيتم عرض المباراة على فضائية ابو ظبي، تحت قيادة المدير الفني طلعت يوسف.

في سياق مختلف، من المقرر أن يرتدى لاعبو فريق الاتحاد السكندرى فى اللقاء القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يرتدى حارس الفريق السكندرى القميص الأزرق والشورت الأزرق والجوارب الزرقاء.

كما ويرتدى فريق العربى الكويتى القميص الأخضر والشورت الأخضر فيما يرتدى حارس المرمى القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود.

ومن المتوقع أن يخوض طلعت يوسف، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

وفي خط الدفاع: السيد سالم– إسلام جمال– محمود رزق– محمود شعبان.

وفي خط الوسط: نور السيد – أحمد نبيل مانجا– أحمد رفعت.

خط الهجوم: رزاق سيسيه – خالد قمر – محمد ناجي جدو.