نتائج القبول في مدارس المتميزين 2019 - 2020

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج اختبار الذكاء لمدارس المتميزين 2019 في كافة المحافظات العراقية على حد سواء، حيث بدأ الكثير من الطلاب والطالبات عن نتائجهم النهائية ومعرفة أسماء الطلاب والطالبات الأوائل والحاصلين على درجة القبول في مدارس المتميزين للعام الدراسي 2019- 2020.

وكانت وزارة التربية العراقية قد استقبلت منذ يوليو الماضي، قد استقبلت طلبات التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد، وحتى الأول من آب الحالي، وتشترط مدارس المتميزين على أن لا يقل معدل الطالب الراغب بالتقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (570) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين و(475) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين.

يشار إلى أن طلبة الصف الأول والثاني والثالث المتوسط يعفون من معدل البقاء لكون دراستهم باللغة الانكليزية للمواد العلمية (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات) ويكون معدل البقاء لطلبة الصف الرابع والخامس والسادس العلمي (75%) في مدارس المتميزين و( 70%) في ثانوية كلية بغداد“.

للاطلاع على نتائج اختبار الذكاء والقبول في مدارس المتميزين 2019 بالعراق من هــــــــــــــــنا.