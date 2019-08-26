نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 وزارة التعليم العالي

أصدرت وزارة التعليم العالي في سوريا، اعلان المفاضلة العامة للقبول الجامعي 2019-2020 (مفاضلة أولى) بكالوريا 2019 علمي أدبي شرعي مهني تجاري صناعة نسوي.

ويترقب طلبة وطالبات البكالوريا السورية إعلان موقع وزارة التعليم العالي نتائج المفاضلة العامة والخاصة والثانويات المهنية للقبول الجامعي 2019 برقم الاكتتاب بالاسم، ونشر الحد الأدنى للقبول للفرع العلمي والحدود الدنيا للقبول للقسم الأدبي.

فحص نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 من هــــــــــــــنا

وحددت الوزارة ذات الموعد للطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) لعام 2019، الذين لم يتقدموا سابقاً إلى مفاضلة القبول الموازي للعام الدراسي السابق، أو تقدموا إليها وكانت جميع رغباتهم مرفوضة.

واشترط القبول للتسجيل المباشر “ألا يكون الطالب متقدماً إلى مفاضلة الموازي لهذا العام وقُبل بموجبها، وألا يكون الطالب دوَّن رغبة تتطلب مسابقة أو مقابلة ما لم يكن قد نجح فيها سابقاً”، كما اشترط القبول أيضاً حيازة الطالب على الحد الأدنى المطلوب للقبول بالرغبة التي يطلبها وفق الحدود الدنيا المعلنة لمفاضلة الموازي، وتحقيق الشروط الأخرى المطلوبة لكل اختصاص.

وفي سياق آخر، حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي موعد الامتحان الوطني الطبي الموحد “دورة تشرين 2019” لطلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية “دمشق وحلب وتشرين والبعث” والجامعات الخاصة “القلمون والأندلس للعلوم الطبية والجامعة السورية” والجامعات غير السورية يومي السبت 19 و26-10-2019.



