رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2019

بدأت البنوك الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين 26 أغسطس 2018 صرف مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية اضغط هـــــــــــــــــنا.

وتشمل الدفعة الجديدة 105 آلاف أسرة منها نحو 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و 35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (34%) من المستفيدين.

وتبلغ قيمتها نحو 125 مليون شيقل، منها نحو 94 مليون شيقل للأسر الفقيرة في قطاع غزة أي ما نسبته 75% من مجمل قيمة الدفعة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد صرفت مخصصات الشؤون بتاريخ يوم 14 مايو/ أيار 2019 في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، وهي الدفعة الأخيرة من متأخرات عام 2018.

وفي وقت سابق، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني،”قررنا صرف الدفعة على الرغم من اجراءات حركة حماس بمنع عمل اللجنة المكلفة من الوزارة، لأننا حكومة وطنية تتحمل مسؤولياتها عن كافة المواطنين في جميع محافظات الوطن، وفي مقدمتهم الأسر الفقيرة”.

وحذَّر مجدلاني حركة حماس من الاستمرار في اجراءاتها و”إعاقتها لعمل موظفي الوزارة الشرعيين، مهدداً “ما بعد صرف الدفعة ستكون لنا إجراءات وخطوات ملموسة في حال استمرت حركة حماس وأجهزتها الأمنية في سياستها وإجراءاتها”.