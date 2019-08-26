موعد تقديم الأوراق للكليات 2019 في الكليات ثانوية عامة

يبدأ الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة، تجهيز الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات، التي ترشحوا لها من قبل مكتب التنسيق، وذلك بعد ظهور نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة،.

وبشأن الأوراق المطلوبة للتقديم في جميع الكليات بمختلف الجامعات المصرية، لعام 2019 – 2020، والتي من الممكن أن تختلف في بعض الجامعات والكليات بنسبة ضئيلة، سواء في وجود أوراق أخرى إضافية، ننشر لكم التفاصيل.

الأوراق المطلوبة للكليات 2019:

أصل شهادة الثانوية العامة إضافة إلى عدة صور ضوئية منها.

أصل شهادة الميلاد إلى جانب عدة صور ضوئية منها.

صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو الرقم القومي.

عدد 6 صور حديثة مقاس 4 × 6.

استمارة 2 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

استمارة 6 جند «للذكور مواليد 98 فيما فوق فقط» أو بدل فاقد منها استمارة 7 جند من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

صورة بطاقة الترشيح.

المصروفات الدراسية "تختلف من كلية إلى أخرى".

ويختلف مواعيد التقديم في الكليات من جامعة إلى أخرى ومن كلية إلى أخرى، فهناك كليات يبدأ تقديم الأوراق فيها قبل بداية الدراسة، من خلال التوجه بالأوراق السابقة إلى مقر شئون الطلاب، وكلن هناك كليات أخرى لا تشترط التقديم قبل بداية الدراسة، ويمكن التقديم فيها بعد بداية الدراسة وغالبا في الأسبوعين الأولين، وهذا لا يمنعك من حضور المحاضرات.