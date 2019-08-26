الدليل الإجرائي لرياض الأطفال 1440

أعلنت وزارة التعليم في السعودية 1441 عن فتح التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة حيث ستبدأ أولى خطوات رحلتهم التعليمية الطويلة التي سوف تمتد على 12 عاماً من التعليم.

الدليل الإجرائي لرياض الأطفال 1440هـ، من هنا أو هنا، للتحميل المباشر المجاني لكل من يرغب في الحصول عليه بسهولة ويسر.

ودعت وزارة التعليم كافة أولياء الأمور الراغبين تسجيل أطفالهم في مراحل رياض الأطفال، الدخول على نظام نور الإلكتروني من هنا عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر

وأعلنت وزارة التعليم عن عدد من الضوابط والآليات المنظمة لتسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ وذلك تيسراً لقبولهم وانتظامهم في الروضات.

ونصت الضوابط على أن يبدأ قبول الأطفال في هذه المرحلة يوم الأحد القادم 1440/8/16هـالموافق 2019/4/21 م، وتكون الأولوية في الروضات الحكومية للسعوديين ، ولغير السعوديين ممن كانت أمه سعودية، على أن تتولى إدارات التعليم في المناطق عمليات الإشراف والمتابعة.

يشار إلى أن هذا التنظيم يأتي من أجل التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ والذي يبدأ بتاريخ 1441/1/2هـ الموافق 2019/9/1م.