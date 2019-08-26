موعد مباراة انتر ميلان وليتشي والقنوات الناقلة اليوم الاثنين

يفتتح كل من إنتر ميلان وليتشي مشوارهما في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، اليوم الإثنين، كما وتكون المباراة على ملعب سان سيرو.

تنطلق مباراة إنتر ميلان وليتشي ، في تمام الـ 8:45 توقيت القاهرة، 9:45 توقيت مكة المكرمة، 6:45 توقيت جرينتش، وذلك على قناة بي إن سبورت إتش دي 4، بواسطة الحكم فريديريكو لابينا .

ويدخل الإنتر مواجهة الغد وسط كثير من الجدل المثار حول مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إذ يرغب الفريق في الاستغناء عن اللاعب بعد سلسلة من الخلافات السابقة معه.

ورغم إدراجه في القائمة المختارة لمواجهة «ليتشي»، من المحتمل ألا يشارك إيكاردي فعليا في المباراة، في ظل تمسك مدرب الإنتر أنطونيو كونتي، بالاستغناء عن اللاعب، مؤكدا في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة أن إبعاد إيكاردي عن الفريق بات مؤكدًا.

ومن الجدير ذكره، ان ليتشي احتل المركز الثاني خلف بريشيا في دوري الدرجة الثانية الايطالي الموسم الماضي ليفوز بالترقية التلقائية إلى أعلى الدوري في إيطاليا.

لقد كانت فترة انتظار طويلة لهم حيث لعبوا آخر مرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2011/2012.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دامبروزيو - فري - سكرينيار

خط الوسط: كاندريفا - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - أسمواه

خط الهجوم: لوكاكو - مارتينيز