محكمة الاحتلال تمنع متطرفين من الترشح للانتخابات وتسمح للقائمة العربية

قررت محكمة الاحتلال العليا، الليلة الماضية، منع متطرفين "إسرائيليين" من سكان مستوطنات الضفة الغربية من الترشح للانتخابات المقبلة المقررة في التاسع عشر من الشهر المقبل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه تقرر منع باروخ مارزيل وبينتسي غوبشتاين من الترشح للانتخابات ضمن حزب "القوة اليهودية"، بسبب تورطهما بالعنصرية.

وتشكلت المحكمة من تسعة قضاة للنظر في الطعون المقدمة بشأن بعض قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة، كما سمح القضاة لباقي أعضاء الحزب اليميني المتطرف بقيادة "ايتمار بن غفير" الترشح للانتخابات.

وأضافت احرنوت، أن القضاة سمحوا للقائمة العربية المشتركة بكافة أعضائها الترشح للانتخابات دون أي عوائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء من حزب القوة اليهودية بينهم غوبشتاين، هاجموا المحكمة العليا ووصفوها أنها أصبحت يسارية وفرعًا لحزب ميرتس.