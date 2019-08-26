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بيت جالا: الاحتلال يستعد لهدم مطعم ومنزل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:54 - 26 اغسطس 2019
هدم واد الحمص.JPG هدم واد الحمص.JPG
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم، تمهيدا لهدم مطعم ومنزل.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تتمركز على مدخل المخرور، تمهيدا لتنفيذ قرار هدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية .

وأشار قيسية ، إلى أن قوات الاحتلال سلمته قبل أسبوع اخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيرا الى ان المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص .

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