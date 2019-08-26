ليبرمان: صواريخ سديروت "صفعة" على وجه حكومة نتنياهو 

وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، انتقاداً لرئيس الوزراء "الإسرائيلي"، على خلفية إطلاق الصواريخ على بلدات المستوطنين.

ووفقاً لموقع ورتر، فقد كتب ليبرمان علي حاسبه على "الفيس بوك": بدون شك بأن إطلاق الصواريخ ليلة أمس نحو 4000 مستوطن يحتفلون بمهرجان في سديروت بمثابة صفعه رنانة لسياسة الخنوع التي تتبعها حكومة نتنياهو.

وعد إطلاق الصواريخ انهيار لقوة الردع "الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن الرد "الإسرائيلي" يدل على حجم الازدراء وعدم الثقة بتلك الحكومة، أمام خنق "إسرائيل" شمالاً وجنوباً ومن الضفة الغربية المحتلة.