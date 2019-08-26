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 شكيد :سكان مغلف غزة مستعدون لإخلاء الكيبوتسات حال تقرر الحرب

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:37 - 26 اغسطس 2019
وزيرة القضاء الإسرائيلي ايليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلي ايليت شاكيد
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قالت عضو الكنيست "ايلت شكيد" خلال مقابلة مع قناة 13 "الاسرائيلية" صباح اليوم الاثنين "  ان مستوطني مغلف غزة يدركون بأنه من اجل انجاح عملية عسكرية ضد قطاع غزة هم على استعداد لإخلاء منازلهم  لحل مشكلة الصواريخ.

 وحسب اقوالها فسكان الكيبوتسات على استعداد لإخلاء الكيبوتسات والتوجه لمكان آخر من أجل انجاح العملية العسكرية ضد قطاع غزة .

وتابعت :"الآن على المستوي السياسي ان يقرر ان كان يريد حسم الامر مع قطاع غزة  فسكان مغلف غزة على استعداد لتحمل الثمن المطلوب من اجل ذلك".

واضافت شيكد قائلة " الواقع جنوبي "اسرائيلي" صعب جدا  فسكان سديروت ابلغوني بأنهم يريدون حلاً مع غزة ، وحسب اقوالها ف"إسرائيل" قادرة على حسم المعركة مع حماس من اجل ذلك الامر يتطلب حرباً على غزة والجيش يعلم كيف ينفذها ولكن القرار بيد حكومة نتنياهو وسكان مغلف غزة على استعداد لإخلاء منازلهم .

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