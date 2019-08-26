"الكــــابينيت" يجتمع اليوم

دعا رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أعضاء مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" للاجتماع اليوم.

وقال موقع "0404" العبري، إن الاجتماع سيناقش الأوضاع المتوترة في الجنوب على حدود غزة وفي الشمال على الحدود السورية اللبنانية، والخيارات "الإسرائيلية" المتاحة لمواجهة هذه الأوضاع.

وكان الاحتلال "الاسرائيلي"،أعلن الليلة الماضية، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين من أصل 3 أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.

وقال حزب الله اللبناني إن طائرة "إسرائيلية" انفجرت فجر أمس بالقرب مركزه الإعلامي بالضاحية الجنوبية في بيروت. معتبرًا الهجوم خطوة خطيرة من الاحتلال وخرق واضح لحالة الهدوء السائدة منذ عام 2006.

وأعلن تل أبيب أنها هاجمت أهدافًا في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق ضد خلية تعمل لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بزعم أنها حاولت تسيير طائرات مفخخة إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات خطيرة.