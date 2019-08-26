وزراء لدى الاحتلال: الحرب على غزة ستبقى خيارًا أخيرًا

قال وزراء في حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، إن خيار الحرب على قطاع غزة مع تكرار إطلاق الصواريخ سيبقى خيارًا أخيرًا. وفق ما أوردته قناة "ريشت كان" العبرية.

وأضاف وزير الكابنيت يؤاف غالانت ، أن إسرائيل ستستنفذ كل الخيارات قبل خوض حملة عسكرية واسعة في غزة، مؤكدًا أن هذا الخيار سيكون خيارًا أخيرًا.

وأشار غالانت، إلى أن حماس غير مهتمة بالتصعيد، لكن هناك جهات أخرى تلعب بالنار، ولذلك يجب أن لا نكون متهورين، وأن يتم تحديد الوقت والظروف المناسبة قبل أي عملية في غزة. كما قال.

وفي سياق متصل، شدد إنه على "إسرائيل" أن تأخذ التهديدات السورية واللبنانية والإيرانية على محمل الجد، وأن لا يسمح في ذات الوقت لإيران بالتواجد في سوريا.

من جانبه، قال وزير القضاء أمير أوحانا، إن الحكومة "الإسرائيلية" لا تملك حلًا سحريًا لعمليات إطلاق الصواريخ من غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدير الأوضاع على جبهة القطاع بمسؤولية وحزم وبما يتناسب مع الظروف.

ووفق أوحانا، فإنه يستبعد أن تلجأ "إسرائيل" في الوقت الحالي إلى مواجهة عسكرية مع حماس.