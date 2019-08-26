ضاع مع "شنبووو"

كتبت صحيفة هآرتس اليوم الاثنين ، حول عمير بيرتس وربطها بين حادثة حلقه لشاربه "شنبو" ومستقبله في الانتخابات "الاسرائيلية" .

وقالت هآرتس "وبينما كان يتخلص بيرتس من شاربه بعد (47) عام، سقطت صواريخ الإعتراض التابعة للقبة الحديدية (تامير) على رأس المحتفلين في مدينته، السبب كما يقول لحلقة "شنبوو" شاربه، هو لكي يستطيع جمهوره قراءة لغة شفاهه"

لكن هآرتس تقول ان عمير بيرتس يائس من الفوز في الانتخابات "الاسرائيلية" القادمة، ومرعوب من ان يلقى بعد هذا التاريخ في سلة القمامة الإنتخابية، لذلك ربما نصحته آفيكسيس أن يجدد شبابوو.