"إسرائيل" تحرض على قادة حماس في تركيا

حَرَضت "إسرائيل" اليوم الاثنين، على قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تركيا باتهامهم بتوجيه هجمات في الضفة المحتلة من الأراضي التركية.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، فقد خاطبت ما تسمى بوزارة الخارجية "الإسرائيلية" الدول الأوروبية أن "نشاط حماس" في تركيا يُنظر إليه في "إسرائيل" ببالغ الخطورة.

وذكرت المصادر، أن هذه الرسالة وجهت للاتحاد الاوروبي وأنقرة، حيث تزعم "إسرائيل" أن نشاط حماس في تركية ازداد ويُشكل خطورة قد تأدي إلى توتر في كل المنطقة وايضاً مع حكومة أردوغان.

ولفتت المصادر، إلى أن "إسرائيل" تتهم مباشرة صالح العاروري بالنشاط في تركيا، فيما حرضت وزارة خارجية الاحتلال عدة عواصم في أوروبا لمهاجمة حماس في تركيا وأيضاً مهاجمة تركيا.