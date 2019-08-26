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"براك" يهاجم نتنياهو : استسلمت امام السنوار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:52 - 26 اغسطس 2019
ايهود باراك ايهود باراك
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انتقد رئيس الوزراء الأسبق "ايهود براك" بشدة سياسة رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو بسبب سياسة تعامله مع المقاومة في قطاع غزة ، وتخليه عن الدفاع عن سكان غلاف غزة وحمايته.

وقال في تغريدة له موجهاً كلامه لنتنياهو :" بتخليك عن الدفاع عن سكان غلاف غزة وحمايتهم، حطمت أرقاما قياسية جديدة، هؤلاء هم مواطنين في هذه الدولة ويستحقون العيش  بهدوء "!

وتابع :" لقد استسلمت أمام "يحيي السنوار"  ومن حسن حظنا أن لدينا جيش "إسرائيلي" وجهاز الشاباك وجهاز الموساد وجهاز الاستخبارات العسكرية أمان وسلاح الجو" على حد قوله.

"يائير نتنياهو" رد عليه قائلا: "بسببك وبسبب أصدقائك الذين قمتم بتوقيع اتفاق أوسلو والانسحاب أحادي الجانب من غزة ، والهروب من لبنان نحن في هذا الوضع" !.

واضاف من الافضل ان تتوجه لمستشفى للأمراض العقلية "!

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