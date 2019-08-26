الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة وفجر اليوم الإثنين، 21 مواطنًا غالبيتهم من قرى رام الله.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال يحيى محمد الرفاعي وهيثم يوسف العيس من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، والأخوين أيسر وطلعت حاتم معروف من قرية عين قينيا.

كما اعتقل جنود الاحتلال 3 طلاب من جامعة بيرزيت، فيما اندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في حي أم الشرايط بالبيرة.

وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال منزل سامي زاهدة في شارع الشهداء.

واستهدف شبّان قوات الاحتلال بعبوةٍ محلية الصنع خلال المواجهات المستمرة في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، فيما اعتقل الاحتلال صلاح البو من سكان البلدة.

وعرف من معتقلي الضفة فجر الإثنين:

١. ربحي كراجة- صفّا غرب رام الله

٢. محمد منير البرغوثي- كوبر شمال رام الله

٣. كنعان الحزماوي- كوبر

٤. ضياء مشعل البرغوثي- كوبر

٥. مروان أديب البرغوثي- كوبر

٦. نائل جمال البرغوثي- كوبر٠

٧. شادي البرغوثي- كوبر

٨. مصعب ساهر البرغوثي- كوبر

٩. يوسف سرحان- كوبر

١٠. قسام نائل البرغوثي- كوبر

١١. خالد أحمد قعد- أبو قش شمال رام الله

١٢. أيسر حاتم معروف- عين قينيا شمال رام الله

١٣. طلعت حاتم معروف- عين قينيا

١٤. صقر حناتشة- رام الله التحتا

١٥. أحمد خاروف- رام الله

١٦. يحيى محمد الرفاعي- كفر عين غرب رام الله

١٧. هيثم يوسف العيس- كفر عين

١٨. فراس عبد الكريم آدم- الزاوية غرب سلفيت

١٩. حافظ أبو زيد- جنين