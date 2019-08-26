ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:15 - 26 اغسطس 2019
معتقل معتقل
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة، يدخلون اليوم الاحد، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير ممدوح أحمد عطا الطناني (31 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عبد الرحمن مصطفى حسن المقادمة (32 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ستبان حسان خضر عنبتاوي (31 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى تسعة أعوام في السجون.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات