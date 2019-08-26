نتنياهو يقرر تقليص كميات الوقود لغزة و استقطاع 300 مليون دولار من أموال السلطة

قالت مصادر عبرية اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قرر تقليص كمية الوقود الواصلة إلى قطاع غزة إلى النصف، بالإضافة لاستقطاع 300 مليون دولار من أموال السلطة.

وقالت وسائل الإعلام "الاسرائيلية"، أن نتنياهو أوعز لجيش الاحتلال تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم اعتباراً من يوم غدٍ وحتى إشعار آخر.

كما قرر نتنياهو استقطاع 300 مليون دولار من أموال السلطة وتحويلها لشركة الكهرباء "الإسرائيلية".

وأضافت، وسائل الإعلام، أن هذا القرار جاء بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة".

وكانت قوات الاحتلال قصفت فجر اليوم موقعًا للمقاومة في بلدة بيت لاهيا ما تسبب في أضرار مادية كبيرة.

جدير بالذكر، أن خفض كمية السولار بالنصف سيقلص بشكل ملموس قدرة المحطة على توليد الكهرباء إلى سكان قطاع غزة، وسيعانون جراء ذلك خاصةً مع فصل الصيف الحار.