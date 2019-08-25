هبوط 7 بورصات عربية بفعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين

هبطت مؤشرات 7 أسواق مال العربية في نهاية تداولات الأحد، متأثرة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 2.42 بالمئة إلى 8241 نقطة، مع انخفاض شبه جماعي للأسهم القيادية خصوصا في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.92 بالمئة إلى 2715 نقطة، مع تراجع أسهم "إعمار العقارية" بنسبة 4 بالمئة و"إعمار للتطوير" بنسبة 2.62 بالمئة و"دبي الإسلامي" بنسبة 1.57 بالمئة.

فيما نزلت بورصة العاصمة أبو ظبي بنسبة 1.41 بالمئة إلى 4968 نقطة، مع هبوط أسهم مثل "أبوظبي الأول" بنسبة 1.33 بالمئة و"اتصالات" بنسبة 1.35 بالمئة و"أدنوك للتوزيع" بنسبة 1.49 بالمئة.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر الأول بنسبة 1.72 بالمئة إلى 6496 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيس بنحو 0.93 بالمئة إلى 4755 نقطة، وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.52 بالمئة إلى 5909 نقطة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 1.02 بالمئة إلى 9817 نقطة، بعد إعلان المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، مع هبوط أسهم العقار بنسبة 1.9 بالمئة والبنوك بنسبة 1.63 بالمئة.

وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1825 نقطة، مع تراجع أسهم "جوبترول" بنسبة 0.62 بالمئة و"الإسلامي الأردني" بنسبة 0.7 بالمئة و"آفاق للطاقة" بنسبة 0.7 بالمئة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3979 نقطة، مع تراجع أسهم "النهضة للخدمات" بنسبة 3.2 بالمئة و"السوادي للطاقة" بنسبة 2.8 بالمئة و"بنك ظفار" بنسبة 2.08 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر بصعود مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، هامشيا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 14340 نقطة، في أولى جلساتها بعد خفض الفائدة بواقع 1.5 بالمئة وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

وزادت بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1533 نقطة، مع صعود "أسهم "البحرين الإسلامي" و"زين" و"بتلكو" بنحو 4.2 بالمئة و1.94 بالمئة و0.26 بالمئة على التوالي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضية، رفع بلاده الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.

وجاء القرار الأمريكي ردا على إعلان الصين، صباح الجمعة، عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.