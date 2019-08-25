سياج_الوطن.. هاشتاق يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد في التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، على هاشتاق #سياج الوطن، أُطلق تزامناً مع الاحتفال السنوي الذي يقيمه حزب الله اللبناني في ذكرى التحرير الثاني لـ "نصر الجرود".

و نظم حزب الله مهرجاناً جماهيرياً حاشدا في بلدة العين البقاعية في الذكرى الثانية لتحرير "الجرود".

و كتب نشطاء مواقع التواصل تغريدات تدعم المقاومة الاسلامية في لبنان، و لا سيما أن الحدث يأتي تزامناً مع عدوان "اسرائيلي" استهدف الضاحية الجنوبية في لبنان.

و ألقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطاباً خلال المهرجان أكد فيه أن القصف الإسرائيلي لدمشق وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، "حدث خطير جداً جداً.. والموقف يجب أن يكون على مستوى الحدث"، مشددا على أن حزب الله اللبناني سيسقط من الآن فصاعداً أي طائرة إسرائيلية تستبيح السماء اللبنانية.

وأوضح السيد نصرالله خلال كلمته في مهرجان "سياج الوطن" بمناسبة الذكرى الثانية للتحرير أن "الطائرة المسيرة التي دخلت سماء الضاحية فجراً هي طائرة استطلاع وحلقت على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة للهدف"، وأضاف "نحن لم نسقط الطائرة ولكن بعض الشبان رشقوها بالحجارة قبل أن تقع"، مؤكداً أن "ما حصل ليلة أمس هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت.. وهو أول عمل عدواني منذ 14 آب 2006".















