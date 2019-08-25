محكمة "إسرائيلية" ترفض تنظيم نشاط رياضي فلسطيني في القدس

رفضت "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، التماسًا تقدمت به جمعية اللقلق في القدس المحتلة ضد قرار وزير الأمن الداخلي بمنع دوري كره القدم للعائلات المقدسية.

وقال القناة العبرية السابعة، إن أردان قرر عدم السماح بتنظيم البطولة الكروية بادعاء أنها تُقام تحت إشراف جمعية "اللقلق" برعاية السلطة الفلسطينية وبتمويل من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأضافت القناة العبرية، إلى أن قد تم خلال الجلسة، بمعلومات سرية، تثبت الادعاءات بأنها كانت بطولة ترعاها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى قضاة الاحتلال تبنوا موقف أردان رافضين الكشف عن المعلومات السرية، وطالبوا الملتمسين بسحب الالتماس.

وتمنع "إسرائيل" أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس.

وتنظم "جمعية برج اللقلق" دوري العائلات المقدسية لكرة القدم للمرة الثالثة على ملعب الجمعية بعشبه الاصطناعي داخل أسوار البلدة القديمة، حيث ويشارك في الدوري أفراد من العائلات المقدسية الكبرى الذين يلعبون بشكل ودي.

الجدير بالذكر أن "إسرائيل" احتلت شرقي القدس عام 1967، بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.