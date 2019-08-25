الاحتلال يسلم اخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية غرب سلفيت

أكد رئيس بلدية دير استا، سعيد زيدان بأن سلطات الاحتلال سلمت اخطارات ببناء 120 وحدة استيطانية على اراضي ديراستيا بمنطقة واد قانا غرب سلفيت.

وقال زيدان في تصريح له:" تسلمنا قرارا ببناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم 59 وهو ما بعرف بقطاين الفارة بمنطقة واد قانا غرب بلدة ديراستيا.

واضاف زيدان ان الاراضي في تلك المنطقة هي اراضي حكومية والاحتلال يريد تغيير معالمها الى اراضي خاصة استيطانية بقرار عسكري من اجل تسهيل بناء الوحدات الاستيطانية، وفي الحوض ايضا اراضي خاصة لمواطني ديراستيا وكفر لاقف.

واوضح زيدان "تم مراسلة كافة الجهات الرسمية من المحافظة وهيئة الجدار والاستيطان والارتباط الفلسطيني من اجل المساعدة في وقف القرار، ومساعدة البلدية واصحاب الاراضي من اجل رفع قضايا لدى المحاكم الاسرائيلية بعد تقديم كافة الاوراق الثبوتية، والاعتراض على ذلك حسب القرار الاسرائيلي خلال شهرين من تاريخ الاخطار".

يشار الى ان مساحة اراضي واد قانا تبلغ ما يزيد على 10 الاف دونم، صنفها الاحتلال بمحمية طبيعية عام 1983، يحيط بها تسع مستوطنات، وهي "عمانوئيل، ونشوف قانا، ومعالي شمرون، وقريت شمرون، وجهات شمرون، والمتان، وتوفيم، وياكير، وفاة يائير".