نتنياهو: سنهاجم أي دولة تُستخدم أراضيها لتنفيذ هجمات ضد "إسرائيل"

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن كل دولة ستسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على "إسرائيل" ستتحمل النتائج، وذلك على خلفية شن غارات على مواقع في سوريا.

وأعلن نتنياهو، خلال جولة في الشمال، عن "إكتشاف إرسال فيلق القدس الإيراني وحدة خاصة إلى سوريا بهدف قتل الإسرائيليين في الجولان من خلال طائرات مسيرة مفخخة"، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "هذه هي مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية ولن نقبل بهجمات على "إسرائيل" من أي دولة في هذه المنطقة مهما كانت".

وتابع، "بقرار شجاع وبنشاط عملياتي واستخباراتي نموذجي قام به الجيش "الاسرائيلي"، استبقناهم وأحبطنا هذه العملية الإرهابية وعمليات إرهابية خطيرة".

وهدد نتنياهو بالكشف عن "كل محاولة تقوم بها إيران لمهاجمة "إسرائيل"، وكل محاولة إيرانية للاختباء وراء ذرائع مختلفة"، بحسب قوله.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن ، الليلة الماضية، أن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق العاصمة السورية دمشق.