"الهسي" يحصل على أعلى وسام شرف من الصليب الأحمر

حصل المسعف محمد الهسي من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، على وسام "فلورانس نايتنجيل" وهو أعلى وسام شرف يمنح للعاملين في مجال التمريض من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عرفانا بعطائه وشجاعته.

وتسلم الهسي الجائزة خلال حفل أقيم في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، بحضور رئيس بعثة اللجنة الدولية في الأراضي المحتلة دانيل دوفيلار، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، تقديرا لالتزامه وجهوده على مدار سنوات عمله في جمعية الهلال الأحمر، وتفانيه في مساعدة الجرحى والمرضى، وهو ما جعل منه مثالاً يحتذى به، رغم إصابته أثناء تأديته لواجبه منذ سنوات عديدة، كما جاء في اسباب منحه للجائزة.

وأعرب دوفيلار عن تقديره وإعجابه الكبيرين بالالتزام الاستثنائي والمستمر لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي يعمل موظفوها ومتطوعوها في ظروف صعبة للغاية.

وتمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ العام 1912 هذا الوسام، الذي يؤكد على الشجاعة والتفاني الاستثنائيين في خدمة ضحايا النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية مرة كل عامين.

ويعد وسام فلورنس نايتنجيل اليوم أعلى تكريم دولي يمكن أن يحققه ممرض أو ممرضة.

وفي عام 2019، تم منح الوسام لتسعة وعشرين ممرضةً وممرضاً متميزاً من 19 دولة.

وبرزت فلورنس نايتنجيل، مؤسسة التمريض الحديث، أثناء عملها كمديرة ومدربة للممرضات خلال حرب القرم في خمسينيات القرن التاسع عشر، حيث اضطلعت برعاية الجنود الجرحى.

ولقبت بحاملة المصباح حيث كانت تبحث عن الجرحى ومن أصيبوا في الحرب أثناء الليل حاملة مصباحاً لتستطيع رؤيتهم وإنقاذ حياتهم.



