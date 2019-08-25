 نتنياهو يزعم: احبطنا هجوماً إيرانياً لقتل المستوطنين في الجولان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن اي دولة تسمح باستخدام ارضيها ضد إسرائيل ستتحمل نتائج تلك المغامرة"، مشدداً على "أنَّ اسرائيل سترد على أي جهة تهدد امنها".

جاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة على الحدود الشمالية بعد أنْ اجرى جلسة تقييم للوضع مع رئيس هيئة الاركان العسكرية افيف كوخافي وقائد المنطقة الشمالية بالجيش الاسرائيلي في ضوء توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وزعم نتنياهو أنَّ القوات الامنية الإسرائيلية كشفت قوة تابعه لفيلق القدس الإيراني خططت لقتل مستوطنين في هضبة الجولان عبر اطلاق طائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة.

وأشار نتنياهو إلى انه أصدر قرارات جريئة تتمثل بضرورة القيام بعمل عسكري استخباراتي وعسكري ضد التهديدات، لافتاً إلى أنهم تمكنوا من احباط العملية، وفقاً لادعاءاته.

في السياق، نفى أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن تكون غارات إسرائيل قد استهدفت أهدافا إيرانية في سوريا الليلة الماضية، قائلاً "إسرائيل وأميركا لا تملكان الجرأة على مهاجمة المواقع الإيرانية لانهم يعلمون تماماً أن ايران سترد بقوة".