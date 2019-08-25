مفتي لبنان يعقب على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد قباني "إن اختراق العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية من حدود فلسطين وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بطائراته التجسسية ليس غريبا عن استهدافات العدو للبنان منذ قيام كيانه الأجنبي على أرض فلسطين العربية".

واضاف الشيخ قباني "إن استهداف العدو الصهيوني ضاحية بيروت يفضح نياته العدوانية المبيتة في تخطيطه للعدوان على لبنان في إطار استكمال مخطط تدمير المنطقة العربية من حوله لأهداف يهودية صهيونية باتت لا تخفى على أحد"، متابعاً "رد الله كيد العدو اليهودي الصهيوني ومكره عن لبنان وشعبه وجعل تدبيره العدواني في تدميره ورد عدوانه".