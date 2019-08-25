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قوات الاحتلال تزعم احباطها هجوماً إيرانياً من سوريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:02 - 25 اغسطس 2019
الجيش الإيراني الجيش الإيراني
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زعم قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء تامير هيمان، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من أحبط عملية استخبارية إيرانية ومنع شن هجوم على الأراضي الإسرائيلية.

كما، وادعى هيمان إلى أن القوات الإيرانية في سوريا حاولت في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة تحمل، لافتاً أنه بفضل جهود المراقبة لدى جهاز الاستخبارات تم الكشف عن الاستعداد الإيراني الذي كان بقيادة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

ولفت إلى أن فيلق القدس يواصل جهوده لزعزعة الاستقرار في المنطقة، على حد زعمه.

في السياق، نفى أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن تكون غارات إسرائيل قد استهدفت أهدافا إيرانية في سوريا الليلة الماضية، قائلاً "إسرائيل وأميركا لا تملكان الجرأة على مهاجمة المواقع الإيرانية لانهم يعلمون تماماً أن ايران سترد بقوة".

 

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